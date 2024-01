FCA gegen FCB | Der FC Augsburg will mit einer Topleistung gegen personell dezimierten FC Bayern punkten

Bayerisches Derby in der Fußballbundesliga. Wenn der FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) den FC Bayern München empfängt, dann rechnen sich die „Kleinen“ aus Schwaben durchaus etwas aus.

Augsburg gegen München, FCA gegen FCB. Bayerisches Derby in der Bundesliga. Wenn die Oberbayern nach Schwaben müssen, dann wohl mit einem unguten Gefühl. Drei der letzten vier Bundesligapartien in der WWK Arena konnten die stolzen Bayern nicht gewinnen, die letzten beiden gingen sogar jeweils verloren (2:1/1:0). Dem Team von der Säbener Straße geht zudem das (Defeniv-) Personal aus. Upamecano (Muskelfaserriss), Laimer (Muskelbündelriss) und Kimmich (Schulterverletzung) fehlen verletzt, Kim und Mazraoui sind mit den Nationalteams beim Asien- bzw. Afrikacup aktiv. Bayern-Choach Tuckel sieht sein Team dennoch in der Polepositon: „Ich bin sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen, um einen wichtigen Auswärtssieg zu holen“

Die drei Punkte möchte auch Augsburgs Jess Thorup verbuchen können. Nach einem guten Heimspiel gegen Tabellenführer Leverkusen (0:1) und dem 2:1-Auswärtserfolg in Mönchengladbach ist das nötige Selbstvertrauen vorhanden. „Wir möchten punkten, am liebsten sogar dreifach.”, gibt der Däne die Richtung vor. Er kann dabei personell wohl aus dem Vollen schöpfen, nur hinter Dorsch (Adduktorenprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Gegen die Münchner Offensivwucht um England-Kapitän Harry Kane wird man auf Experimente in der Aufstellung wohl verzichten müssen. Gegen eine der Mannschaften mit dem meisten Ballbesitz geht es für die Fuggerstädter wieder darum, konzentriert gegen den Ball zu agieren. „Die ganze Mannschaft muss eine Topleistung bringen, um zu punkten“, weiß Thorup, trotz der Ausfälle beim heutigen Gegner genau.

Die voraussichtlcihe Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen- Rexhbecaj – Jensen, Engels – Vargas – Tietz, Demirovic