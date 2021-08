FCA Kids- und TeensClub laden zur Graffiti-Aktion ein

Nachdem Aktionen in den vergangenen Monaten nur eingeschränkt möglich waren, wartet auf alle FCA KidsClub- und TeensClub-Mitglieder nun wieder ein echtes Highlight. Am Donnerstag, 26. August, können die Jugendlichen zum bereits sechsten Mal ein Trafohäuschen in Augsburg gestalten.

Am Dienstag, 24. August, treffen sich die Teilnehmer zunächst zu einem Ideen-Workshop. Zwei Tage später können sich die Jugendlichen dann künstlerisch austoben und ein Trafohäuschen mit Graffiti besprühen.

Die Aktion entsteht in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Augsburg, dem Fanprojekt Augsburg des Stadtjugendrings Augsburg und der Sprayer-Community „Die Bunten e.V.“.

Die Anmeldung für alle Mitglieder im Alter von zehn bis 17 Jahren läuft bis Sonntag, 15. August, (23.00 Uhr) über den FCA-Ticketshop auf www.fcaugsburg.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wenn es mehr Interessenten gibt, entscheidet das Los über eine Teilnahme.

Wer noch kein Mitglied ist, aber auch an der Graffiti-Aktion teilnehmen möchte, kann unter www.wirsindmitglied.de eine Mitgliedschaft abschließen und sich noch für die Aktion bewerben.