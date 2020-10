FCA nützt Länderspielpause für Test in Heidenheim

In der anstehenden Länderspielpause bestreitet der FCA ein Testspiel beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Die Partie findet am Freitag, 9. Oktober, um 14.30 Uhr in der Voith-Arena statt.

In der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga waren die Heidenheimer in der letzten Saison nur knapp am SV Werder Bremen gescheitert. Während der FCA mit sieben Punkten einen Rekordstart hingelegt hat, sind die Baden-Württemberger mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage sowie dem Aus im DFB-Pokal solide in die neue Spielzeit gestartet.

Das gesamte Spiel gegen Heidenheim im Livestream sowie das Relive und die Highlights zur Partie können Anhänger der Fuggerstädter im FCA TV auf www.fcaugsburg.de sehen.