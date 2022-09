Genau 32 Tage nach dem restlos ausverkauften Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 17. September, 15.30 Uhr) trifft der FC Augsburg in der 2. Runde des DFB-Pokals am Mittwoch, 19. Oktober, (20.45 Uhr) erneut auf den deutschen Rekordmeister. Für diese Begegnung startet in Kürze der exklusive Ticket-Vorverkauf für alle Dauerkarten-Inhaber.

Dauerkarten-Besitzer, welche die PLUS-Option gebucht haben, erhalten ihren Stammplatz automatisch. Hierfür werden die bereits ausgegebenen Dauerkarten „freigeschaltet“. Der fällige Gesamtbetrag wird dann per SEPA- Lastschrift vom Konto eingezogen.

Jahreskarten-Inhaber ohne PLUS-Option haben ab Dienstag, 20. September, (12.00 Uhr) die Möglichkeit, im Online-

Ticketshop unter dem Menüpunkt „Meine reservierten Karten“ ihren Stammplatz zu sichern. Es findet parallel kein zusätzlicher Verkauf statt. Die Reservierung kann auch über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz), im FCA 1907 Store sowie im Servicecenter an der WWK ARENA gebucht werden.

Am Freitag, 23. September, (12.00 Uhr) geht es mit dem exklusiven Mitglieder-Vorverkauf weiter, bei dem die FCA- Mitglieder bis zu vier Tickets erwerben können. Diese Tickets sind über den Online-Ticketshop unter

www.fcaugsburg.de, die FCA-Geschäftsstelle, den FCA 1907 Store, die VR-Bank-Filiale in der Annastraße, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) sowie an den bekannten Kartenverkaufsstellen erhältlich. Für das Pokalspiel gegen die Bayern gelten die gleichen Ticketpreise wie beim Bundesliga-Spiel gegen die Bayern.

Der freie Vorverkauf für das Pokal-Spiel beginnt je nach Verfügbarkeit am Dienstag, 27. September, um 12.00 Uhr. Diesen Termin können sich Auswärtsfahrer schon mal vormerken, denn am gleichen Tag startet auch der Vorverkauf für das Auswärtsspiel des FCA beim 1. FC Köln (Sonntag, 16. Oktober, 15.30 Uhr).