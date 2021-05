Der FC Augsburg veröffentlichte am Freitag einen offenen Brief von Trainer Markus Weinzierl an die Fans.



Weinzierl zeigt sich darin optimistisch, morgen mit einem Sieg über Bremen den Klassenerhalt zu schaffen.

„Unser Vertrauen und Optimismus ruht auch auf den Erfahrungen aus meiner ersten Amtszeit. Wir kennen ähnliche Situationen und haben diese gemeinsam erfolgreich gemeistert.“