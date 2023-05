FCA veranstaltet zahlreiche Aktionen für die Besucher des Heimspiels gegen Union Berlin

Das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (6. Mai, 15.30 Uhr) steht im Zeichen der FCA-Mitglieder. Auf alle Stadionbesucher warten einige Highlights.

Mit Stadionöffnung um 13.30 Uhr können sich alle FCA-Fans auf ein abwechslungsreiches Programm im Stadionumlauf freuen. Hinter der Gegengerade wartet wie gewohnt die FCA-Aktionsmeile auf alle Fans. Neben einem Mitgliederstand, an dem eine FCA-Mitgliedschaft abgeschlossen werden kann, finden für Klein und Groß verschiedene Aktionen statt. So können sich Interessierte am Tischkicker ausprobieren oder ein Erinnerungsfoto an der FCA-Fotobox geschossen werden.

Ein weiteres Highlight: Von 14.00 bis 14.30 Uhr wird ein FCA-Profi am Mitgliederstand für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben, Turnbeutel bemalen und Tattoos aufkleben. Darüber hinaus können alle FCA-Fans am Mitgliederstand an einem Spieltagstippspiel teilnehmen.

Unter allen Gewinnern, die das richtige Endergebnis tippen, verlost der FCA attraktive Preise. Auch die Frauen- und Mädchenabteilung des FC Augsburg stellt sich mit einem eigenen Stand vor und hat Mitmachaktionen vorbereitet. Weitere spannende Angebote bieten die FCA-Partner Cineplex und LOTTO Bayern, die mit einem Glücksrad und einer Torschuss-Messanlage im Stadionumlauf zu finden sind. Die genauen Standorte der einzelnen Aktionen können dem Übersichtsplan unter www.fcaugsburg.de entnommen werden.

Neumitgliederaktion am Mitgliederspieltag

Für alle Fans, die noch kein FCA-Mitglied sind, gibt es am Mitgliederspieltag eine ganz besondere Aktion: Unter allen Neumitgliedern, die am Mitgliederspieltag eine FCA-Mitgliedschaft abschließen, werden zwei VIP-Tickets für das letzte Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 21. Mai, 17.30 Uhr) verlost. Jetzt Teil der FCA-Familie werden und gewinnen.