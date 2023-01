Der FC Augsburg steht kurz vor Wintertransfer Nummer 4. Aus Genua soll Angreifer Kelvin Yeboah kommen.

Wie aus gut informierten Kreisen zu hören war wird der FC Augsburg Kelvin Yeboah von Serie B Club Genua CFC unter Vertrag nehmen. Der 22-jährige italienische U21-Nationalspieler soll per Leihe mit Kaufoption zum Bundesligisten wechseln. Der Neffe von Bundesliga-Legende Anthony Yeboah ist wie sein Onkel Mittelstürmer. In dieser Saison wurde er in 13 Spielen eingesetzt und konnte einen Treffer erzielen. Zuvor war er in der Serie A (Genua) und in Österreich (WSG Tirol/Bundesliga bzw. Sturm Graz/2.Liga) aktiv.

Yeboah absolviert aktuell den Medizincheck und wird wohl in Kürze vorgestellt. Zuvor hatte der FCA hatte in der aktuellen Transferperiode bereits mit Angreifer Dion Beljo (20), Linksverteidiger David Colina (22) und Mittelfeldspieler Arne Engels (19) vier weitere junge Kräfte verpflichtet.

Mit Yeboahs Verpflichtung ist der Weg frei für einen vorzeitigen Abschied von Florian Niederlechner. Der 32–Jährige ist sich mit Hertha BSC über einen Wechsel im Sommer einig, nun könnte der FCA ihn gegen eine Ablöse schon ziehen lassen.