FCA zweimal am Sonntag – Weitere Spiele terminiert

Die DFL terminiert die Spieltage 19 bis 23. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 19 bis 23 zeitgenau terminiert. Im Februar muss der FCA einmal am Freitagabend und zweimal am Sonntag ran.

Im zweiten Spiel der Rückrunde (19. Spieltag) ist der FCA am Samstag (30. Januar, 15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund zu Gast. Auch das folgende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg findet am Samstagnachmittag (6. Februar, 15.30 Uhr) statt. Den 21. Spieltag eröffnen die Fuggerstädter am Freitagabend (12. Februar, 20.30 Uhr) bei RasenBallsport Leipzig. Anschließend spielt der FCA zweimal sonntags. Erst empfängt die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich Bayer 04 Leverkusen (21. Februar, 13.30 Uhr), danach geht es zum 1. FSV Mainz 05 (28. Februar, 15.30 Uhr).

Die Spieltage 15 bis 18 waren bereits zeitgenau terminiert.

Nach dem kommenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 10. Januar, 15.30 Uhr) geht es für den FCA zum SV Werder Bremen (Samstag, 16. Januar, 15.30 Uhr), ehe die Fuggerstädter im Rahmen der Englischen Woche zuerst den FC Bayern München (Mittwoch, 20. Januar, 20.30 Uhr) und anschließend den 1. FC Union Berlin (Samstag, 23. Januar, 15.30 Uhr) zu Gast haben.