FC Augsburg wartet nach dem 2:2 gegen Bochum weiter auf den ersten Saisonsieg

Der FC Augsburg stand in den bisherigen drei Pflichtspielen auf heimischen Rasen gegen Bochum noch ohne Punkte da. Diese Serie ist mit dem 2:2 zwar beendet, aber der FC Augsburg wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison.



Bei den Fuggerstädtern stellte Trainer Enrico Maaßen nach dem 1:3 in München zweimal im Sturm um: Für den zur TSG Hoffenheim gewechselten Berisha startet Beljo, zudem lief Tietz im Sturm anstelle von Michel auf. Die Augsburger begannen abwartend und die Gäste aus Westfalen hatten mehr vom Spiel.

Nach einer Spielunterbrechung, wegen einer aus dem Gästeblock abgefeuerten Rakete, hatte der FC Augsburg die erste Großchance. Tietz drosch mit links aus 20 Metern den Ball per Volley und vollem Risiko an den Querbalken (17.).

Bochum mit mehr Ballbesitz als der FC Augsburg

Der VfL hatte in der Phase etwas mehr als 60 Prozent Ballbesitz und tauchte immer wieder gefährlich nahe vor dem Tor von Finn Dahmen auf. Einen Ausflug von Losillas in den Strafraum stoppte Rexhbecaj noch in allerletzter Sekunde (36.).

In der folgenden Umschaltaktion nahm Beljo Tempo auf und spielte zunächst links raus auf Demirovic und schloss nach dessen Hereingabe den Angriff aus fünf Metern mit dem 1:0 ab (37.). Die Führung brachte der FC Augsburg aber nicht bis in die Pause. Asano erzielte in der 3. Minute der Nachspielzeit noch den nicht unverdienten Ausgleichstreffer für den VfL.

Bilder 1. Halbzeit | Sebastian Pfister 1 von 48

Der FC Augsburg und der VfL kamen mit unverändertem Personal aus der Kabine. Dabei war die Anfangsphase des zweiten Durchgangs von vielen kleinen Fouls geprägt und es kam kein echter Spielfluss auf.

FC Augsburg geht kurzzeitig in Führung

Demirovic staubte nach einem parierten Schuss von Beljo aus kurzer Distanz erfolgreich ab und brachte den FC Augsburg zumindest kurzzeitig wieder in Führung (62.). Der Jubel war in der WWK Arena allerdings noch nicht ganz verstummt, als Asano einen Doppelpack schnürte und mit seinem zweiten Treffer des Tages ausglich (64.).

Der Ausgleichstreffer war ein regelrechter Wirkungstreffer für den FC Augsburg und Bochum kontrollierte jetzt das Spielgeschehen. Enrico Maaßen versuchte mit einem Dreifachwechsel von Gumny, Breithaupt und Cardona für Egnels, Rexhbecaj und Vargas gegenzusteuern und neue Impulse zu setzen. Auch die 27.422 Zuschauer mit Rot-grün-weiß im Herzen versuchten lautstark ihr Team anzufeuern.

1 von 27

Die Leidenschaft war den in Weiß spielenden Augsburgern besonders in der Nachspielzeit nicht abzusprechen, aber der Treffer zum ersehnten ersten Saisonsieg war dem FC Augsburg nicht mehr vergönnt. Dahmen parierte kurz vor dem Abpfiff sogar noch einen Distanzschuss und hielt so zumindest den zweiten Punkt der Saison fest.

FC Augsburg: Dahmen – Engels (Gumny 77.), Bauer, Uduokhai, Pedersen – Rexhbecaj (Breihaupt 77.), Dorsch, Vargas (Cardona 77.), Demirovic – Tietz (66. Jensen), Beljo

VfL Bochum: Masovic, Ordets, Bernardo – Passlack, Losilla, Wittek, Stöger, Bero (Daschner 81.) – Hofmann (Antwi-Adjei 71.), Asano (Broschinski 81.)



Tore: 1:0 Beljo (36.); 1:1 Asano (48.); 2:1 Demirovic (62.); 2:2 Asano (64.)

Gelbe Karten: Pedersen, Rexhbecaj | Bero, Passlack

Schiedsrichter: Martin Petersen

Zuschauer: 27.422