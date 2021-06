FDP-Chef bekräftigt Nähe zur Union

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Nähe seiner Partei zur Union und deren Kanzlerkandidaten Armin Laschet bekräftigt und sich als möglicher Koalitionspartner auf Bundesebene angedient. „Armin Laschet ist ein Integrator“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Donnerstagausgaben). Mit dieser Fähigkeit könne er auch eine funktionierende Koalition im Bund schmieden.

Wahlplakate von FDP und CDU, über dts Nachrichtenagentur

„Wer gut integrieren kann, braucht aber Partner, die Impulse geben und inhaltlich etwas vorantreiben können. In dieser Rolle sehen wir uns.“ Lindner erwartet den Auftrag zur Regierungsbildung bei der Union. „Der Abstand zu den Grünen ist groß. Aber wer auch immer eine Mehrheit für die Kanzlerwahl sucht, wird inhaltliche Angebote machen.“ Die würde man auswerten. „Ich hänge dabei nicht der Illusion an, es wäre in einer Ampel leichter, FDP-Inhalte durchzusetzen als unter Führung der Union.“ Wer die Wahl der Grünen in Erwägung ziehe, der solle „einfach deren Programm lesen“, sagte der FDP-Chef. „Das ist links genug, um eine gedankliche Verwandtschaft zur Linkspartei zu belegen. Die FDP muss daher so stark werden, dass eine schwarz-grüne und eine grün-rot-rote Mehrheitsbildung gleichermaßen ausgeschlossen sind.“ Andere Bündnisse seien denkbar.