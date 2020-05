FDP-Chef Lindner offen für höhere Fleischpreise

Der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, zeigt sich offen dafür, dass Verbraucher in Zukunft einen höheren Preis für Fleisch bezahlen müssen. „Der Preis muss eben alle Kosten abbilden. Deshalb würde ich die Klimafolgen der Landwirtschaft ebenfalls einbeziehen“, sagte Lindner der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstagsausgabe).

Christian Lindner, über dts Nachrichtenagentur

Der FDP-Vorsitzende fordert zudem eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen. „Diejenigen in der Branche, die unethisch handeln, bringen Arbeiter in eigenen Schrottimmobilien unter und kassieren dafür hohe Mieten. Da würde ich sagen: Es müssen dann auch in den Unterkünften die Regeln des Arbeitsschutzes gelten, beispielsweise mit besseren hygienischen Bedingungen. Das würde die Kostenkalkulation verändern“, sagte Lindner.

Auch privat versuche er, klimagerecht zu leben. Er sei kein Anhänger der Wegwerfgesellschaft, so der FDP-Chef. „Lieber wenige und qualitative Produkte, die länger halten. Sie müssen aber nicht befürchten, dass bewusster Konsum zu einer mönchischen Lebensweise führt“, sagte Lindner.