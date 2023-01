Der FDP-Politiker Marcus Faber hat nach der Ankündigung von Verteidigungsminister Pistorius zur Prüfung von Beständen des Leopard-Panzers darauf hingewiesen, dass diese längst erfolgt sei.

„Das Bundesverteidigungsministerium weiß natürlich, wie viele Panzer es hat und in welchem Zustand die sind“, so Faber bei RTL/ntv. Dies sei in den letzten Wochen ausgiebig geprüft worden. „Offensichtlich muss man den Minister noch darüber informieren, damit er eine gute Entscheidungsgrundlage hat.“

Es sei erst der zweite Arbeitstag von Pistorius, sagte Faber, der Mitglied im Verteidigungsausschuss ist, aber: „Ich habe den Eindruck, dass die Kommunikation im Ministerium mit dem neuen Minister noch ausbaubar ist.“ Es sei wichtig, dass Pistorius die Ergebnisse der Prüfung nun schnell vorgelegt bekomme. Dann könne er in den folgenden Tagen eine Entscheidung zu Panzerlieferungen treffen. „Denn Putin wartet nicht auf Deutschland.“

Der Vize-Außenminister der Ukraine, Andrij Melnyk, hat enttäuscht auf die Aussagen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reagiert, der angekündigt hatte, prüfen zu wollen, wie viele Leopard-Panzer in Deutschland derzeit verfügbar seien. „Die Ukrainer sind sehr frustriert, dass die Ampel-Regierung auch heute in Ramstein keine Entscheidung beim überlebenswichtigen Thema Leoparden getroffen hat. Das ist eine wahre Tragikomödie. Was sollte man bitteschön prüfen?“, sagte Melnyk gegenüber RTL/ntv. Bereits Anfang März 2022 sei der Ukraine klar gewesen, wie viele Panzer die Bundeswehr sowie die deutsche Rüstungsindustrie der Ukraine liefern könnten: „Ich rufe daher den Verteidigungsminister auf, diese Prüfung in den nächsten Tagen sehr zügig abzuschließen, um die Lieferung von deutschen Kampfpanzern endlich zu ermöglichen sowie andere willige Partner nicht vor den Kopf zu stoßen. Wir brauchen dringend ein gewaltiges Panzer-Bündnis“, so Melnyk weiter. Es gehe nicht um einen „Wettbewerb“, wer was liefert, sondern um „die Rettung von Menschenleben in der Ukraine“, sagte Melnyk.