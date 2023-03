FDP Schwaben wählt Liste für Landtags- und Bezirkstagswahl

Am 04. März hat die FDP Schwaben in Leipheim ihre Liste für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 aufgestellt. Die schwäbischen Liberalen können mit einer vielfältigen Liste gestärkt in den bevorstehenden Wahlkampf ziehen.

Zum Spitzenkandidat für die Landtagwahl wurde Dr. Dominik Spitzer MdL gewählt. 100 % der rund 50 Delegierten stimmten für den amtierenden Landtagsabgeordneten. Das einstimmige Ergebnis ist ein Vertrauensbeweis der Partei gegenüber der bisherigen Arbeit der FDP-Landtagsfraktion. „Ich bin überwältig von der großartigen Unterstützung durch die Delegierten und werde mein Bestes geben, um wieder mit einer starken FDP und am besten zusammen mit zwei schwäbischen Kollegen in den Landtag einzuziehen“, so der Kemptner Hausarzt.

Wahlkreisvorschlag der FDP Schwaben für die Landtagswahl 2023

Dr. Dominik Spitzer MdL (710 Sonthofen, Lindau)

Nicole Faulhaber (707 Günzburg)

Karlheinz Faller (701 Augsburg-Stadt-Ost)

Christian Toth (708 Kaufbeuren)

Birgit Geier (703 Aichach-Friedberg)

Franz Josef Pschierer (712 Memmingen)

Nico Stegmayer (704 Dillingen)

Manuela Büchler (712 Memmingen)

Ralf Neugschwender (702 Augsburg-Stadt-West)

Tim Pascal Ludwig (706 Donau-Ries)

Julia Franke-Wagner (702 Augsburg-Stadt-West)

Michelle Diepolder (709 Kempten, Oberallgäu)

Alexander Zellner (711 Marktoberdorf)

Thomas Strobl (705 Augsburg-Land-Süd)

Alexander Mayer (701 Augsburg-Stadt-Ost)

Adrian Kapic (713 Neu-Ulm)

Andreas Ritter (713 Neu-Ulm)

Dr. Mark Tanner (706 Donau-Ries)

Kai Nepolsky (705 Augsburg-Land-Süd)

Angelika Zajicek (708 Kaufbeuren)

Emine Lanzinger (704 Dillingen)

Simon Schwendiger (709 Kempten, Oberallgäu)

Marcus Prost (711 Marktoberdorf)

Nicole Rauscher (710 Sonthofen, Lindau)

Ernst Bommer (707 Günzburg)

Lutz Stammnitz (703 Aichach-Friedberg)

Mindestens genauso vielfältig wurde die Liste für die Bezirkstagswahl zusammengestellt.

Die amtierenden Bezirksräte Alois Jäger aus Dillingen und Daniela Busse aus Kempten wurden als Tandem auf die ersten beiden Plätze gewählt, was als Zeichen für die große Zufriedenheit der Partei mit der bisherigen Arbeit der Mandatsträger zu werten ist.

Ziel der FDP Schwaben ist es, bei der anstehenden Wahl mindestens drei Mandatsträger ins Sozialparlament entsenden zu können und damit Fraktionsstatus zu erreichen.

„Ich freue mich sehr über die Zusammensetzung unserer Wahlkreisvorschläge für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023. Es ist eine äußerst ausgewogene Mischung zwischen jung und alt, Mann und Frau, Stadt und Land sowie Nord und Süd erreicht worden. Mit diesem Kandidaten-Tableau können wir selbstbewusst in den Wahlkampf starten“, so der FDP-Bezirksvorsitzende Stephan Thomae MdB.

Wahlkreisvorschlag der FDP Schwaben für die Bezirkstagswahl 2023

Alois Jäger (704 Dillingen)

Daniela Busse (709 Kempten, Oberallgäu)

Jessica Schreyer (701 Augsburg-Stadt-Ost)

Michael Käser (710 Sonthofen, Lindau)

Melanie Reiner (708 Kaufbeuren)

Anna Eberwein (713 Neu-Ulm)

Herbert Blaschke (707 Günzburg)

Tanja Rossmann (710 Sonthofen, Lindau)

Stefan Steinbach(705 Augsburg-Land-Süd)

Christine Terla (713 Neu-Ulm)

Carola Nagel-Knoblach (702 Augsburg-Stadt-West)

Oliver Sommer (703 Aichach-Friedberg)

Mike Hammermayer (708 Kaufbeuren)

Dr. Ilona Reeb (705 Augsburg-Land-Süd)

Oliver Fischer (706 Donau-Ries)

Guido Immler (702 Augsburg-Stadt-West)

Thomas Quante (703 Aichach-Friedberg)

Sabrina Jüttner (704 Dillingen)

Sebastian Baumann (712 Memmingen)

Dr. Jürgen Geppert (701 Augsburg-Stadt-Ost)

Clemens Manert (711 Marktoberdorf)

Andreas Dünnebier (709 Kempten, Oberallgäu)

Martina Heizmann (712 Memmingen)

Carmen Stockmann (707 Günzburg)

Karin Prost (711 Marktoberdorf)

Claudia Koch (706 Donau-Ries)