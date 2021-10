FDP sieht Chance für große Rentenreform

FDP-Vize Johannes Vogel erwartet von der möglichen Ampel-Regierung eine große Rentenreform. Seit 1957 habe es keine Systemumstellung in der gesetzlichen Rente mehr gegeben, sagte er den Sendern RTL und n-tv. „Das könnte eine echte große Leistung einer solchen Koalition sein.“

Seniorin im Rollstuhl, über dts Nachrichtenagentur

SPD, Grüne und FDP hatten sich darauf geeinigt, dass die Rentenversicherung Geld am Kapitalmarkt anlegen darf. Details dazu müssten in den Koalitionsverhandlungen besprochen werden, so Vogel. „Aber da ist die Tür zu einer enkelfitten Rente aufgestoßen.“

Der FDP-Politiker zeigte sich optimistisch, dass SPD und Grüne zum weiteren Ausbau der kapitalgedeckten Rente bereit seien. „Was im Sondierungspapier steht, ist ein Beitrag in einem ersten Schritt, im ersten Jahr. Das unterstreicht, dass man das ernsthaft angehen will.“ Vogel lehnte es ab, von einer „Zocker-Rente“ zu sprechen.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband unterstütze das Modell. Er verwies zudem auf das schwedische Rentensystem, an dem sich die Liberalen orientieren. „Auch die Schweden sind nach meiner Kenntnis übrigens nicht als Zocker bekannt.“