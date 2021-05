FDP sieht Mitschuld von Berliner Regierung an Wohnungsmarkt-Fusion

FDP-Chef Christian Lindner gibt der rot-rot-grünen Regierung in Berlin eine Mitschuld an der angestrebten Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. „Wer vom regulierten Wohnungsmarkt, staatlichen Mietpreisen und Enteignungen träumt, fördert die Konzentration auf dem Wohnungsmarkt“, sagte Lindner dem „Handelsblatt“ (Mittwochsausgabe). Eine Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen sei auch eine Reaktion auf die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“.

Dächer von Berlin-Kreuzberg, über dts Nachrichtenagentur

Besser wäre es laut Lindner mehr Wettbewerb zuzulassen und mehr zu bauen. Das sorge für Wohnraum zu bezahlbaren Preisen, so der FDP-Chef.