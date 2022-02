FDP-Vize Kubicki kündigt Abschied aus der Politik an

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat Ende dieser Legislaturperiode seinen endgültigen Rückzug von der Politik angekündigt. „Das ist definitiv meine letzte Legislaturperiode“, sagte er dem Focus. „Ich muss ja nichts mehr werden. Das entspannt. Insofern wird der Kampf um Freiheitsrechte nach Corona mein letzter sein“, so Kubicki, der über Jahrzehnte hinweg viele Ämter auf Landes- und Bundesebene innehatte und aktuell nicht nur Vize-Präsident des Bundestages ist, sondern auch stellvertretender Parteivorsitzender der Liberalen, die er nicht schonte.

Wolfgang Kubicki, über dts Nachrichtenagentur

Auf die Frage, welche Note er der neuen Ampelregierung mit FDP-Beteiligung gebe, antwortete der 69-Jährige: „Irgendwas zwischen befriedigend und ausreichend. Das liegt aber auch daran, dass alle erst einmal in ihren Ministerien richtig Tritt fassen müssen.“ Zugleich warnte er, man müsse „auch in einer Regierung wahrnehmbar bleiben. Wenn der Eindruck entstünde, dass wir Freien Demokraten nur das abnicken, was sich Rot-Grün ausdenkt, würde es uns bald nicht mehr geben“, so Kubicki. Sein Fazit übers politische Personal in Berlin fällt eher bitter aus: „Viele in der Politik, auch bei uns, sind heute Karriere-Feiglinge. Sie trauen sich zu wenig, weil sie Angst haben, irgendwo anzuecken. Dabei gibt es bei den Menschen eine große Sehnsucht nach Klarheit.“

Er selbst müsse sich „nicht mehr profilieren“. Die Menschen erlebten ihn als „gradlinig und authentisch“.

Kubicki feiert am 3. März seinen 70. Geburtstag.