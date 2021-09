FDP will Inflationsbremse für den Staat einführen

FDP-Chef Christian Lindner sieht die Bundesregierung als Treiber der Inflation und will eine Inflationsbremse für den Staat einführen. „Jedes neue Gesetz, das zu einer Verteuerung des Alltagslebens führt, muss an anderer Stelle zu Entlastung führen“, sagte Lindner der „Bild-Zeitung“. Im Fall höherer CO2-Preise, die sich an der Tankstelle niederschlagen, sollten etwa Energiesteuern gesenkt und die Kfz-Steuer schrittweise gestrichen werden, sagte Lindner als Beispiel.

Benzinpreis-Anzeigetafel, über dts Nachrichtenagentur

Der Staat sei unter dem amtierenden Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu „einem der größten, wenn nicht dem größten Treiber von Inflation“ geworden, kritisierte Lindner in „Bild“. Aufgabe der nächsten Bundesregierung sei es daher, „endlich solide Staatsfinanzen“ zu organisieren.