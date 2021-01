FDP will mindestens zehn Prozent bei Bundestagswahl holen

Kurz vor dem Dreikönigstreffen der FDP ruft der Parteivorsitzende Christian Lindner ehrgeizige Ziele für die Bundestagswahl aus. Die Liberalen, die derzeit bei 6 Prozent in den Umfragen liegen, sollen mindestens 10 Prozent holen und Teil der neuen Bundesregierung werden, sagte Lindner der „Bild am Sonntag“. Und weiter: „Die Lage der FDP ist in jeder Hinsicht besser als vor vier Jahren, um ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen. Wir haben die Ambition auf Regierungsbeteiligung“, so Lindner.

Christian Lindner, über dts Nachrichtenagentur

Nachdem er nach der vergangenen Bundestagswahl die Jamaika-Koalitionsverhandlungen abgebrochen hatte, will Lindner jetzt Ministerposten für die FDP raushandeln: „Ich möchte meine Partei in die Regierung führen. Mit 42 Jahren habe ich zwar genügend Geduld und Energie, aber für Deutschland wäre es gut, wenn das im Herbst 2021 gelingt.“ Lindner hob vor dem traditionellen FDP-Treffen seinen Führungsanspruch in der FDP hervor: „Im April beim Parteitag trete ich für volle zwei Jahre an.“