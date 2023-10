FDP will Zeichen gegen Antisemitismus „aus gesamter Gesellschaft“

Nach dem versuchten Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin fordert FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai eine deutliche Reaktion von Staat und Gesellschaft auf antisemitische Vorfälle. „Der Rechtsstaat muss mit aller Härte auf Angriffe und Drohungen gegen jüdische Einrichtungen reagieren“, sagte Djir-Sarai dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. „Aus der gesamten Gesellschaft braucht es ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus.“

Mahnwache vor der Synagoge am 13.10.2023, über dts Nachrichtenagentur

Der Anschlag auf das Gemeindezentrum, in dem sich eine Synagoge wie auch eine Kindertagesstätte befinden, sei erschütternd, sagte Djir-Sarai. Dass sich Juden in Deutschland derzeit nicht sicher fühlen könnten, sei „unerträglich“. Unbekannte hatten in der Nacht zum Mittwoch in Berlin zwei Brandsätze auf ein jüdisches Gemeindezentrum geworfen.