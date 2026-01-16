Newsletter
type here...
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

FDP wirft Koalition bei E-Auto-Prämie Orientierungslosigkeit vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts der kurzfristigen Verschiebung der Vorstellung der E-Auto-Prämie hat FDP-Parteivorsitzender Christian Dürr der Koalition aus Union und SPD Orientierungslosigkeit vorgeworfen. “Dass die Vorstellung, wie die Kaufprämie eigentlich aussehen soll, kurzfristig abgesagt werden musste, zeigt: Union und SPD haben offenbar selbst die Orientierung in ihrem bürokratischen Dickicht aus Zuständigkeiten, Kriterien und Detailregelungen verloren”, sagte Dürr den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).

E-Auto-Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Kaufprämie ist eine teure Augenwischerei. Denn sie wird von allen Bürgern gezahlt”, sagte er. “Profitieren werden davon allenfalls wenige, die sich ein neues Auto überhaupt leisten können.”

Hersteller würden die Prämie mit einem Aufschlag auf den Kaufpreis an Käufer weitergeben. Die geplante Ausgestaltung hält der FDP-Chef für praxisfern. “Die Bundesregierung setzt mit ihren Plänen noch einen drauf: Die angedachte Staffelung nach Familienstand, Einkommen und anderer Faktoren wird in der Praxis eine unheimliche Bürokratieflut mit sich bringen”, behauptete er.

Die Automobilindustrie brauche als Rückgrat der deutschen Wirtschaft klare Entscheidungen für Wachstum und Aufbruch. “Dazu gehören nicht immer mehr schuldenfinanzierte Subventionen, sondern echte Reformen und die Abschaffung des Verbrennerverbots, das gerade Hunderttausende gut bezahlte Arbeitsplätze im Land akut bedroht”, behauptete Dürr.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Unfall am Autobahnkreuz München-West: Vollsperrung der A8 im Berufsverkehr

0
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, kam es gegen 5.50...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel