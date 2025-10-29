Newsletter
Donnerstag, Oktober 30, 2025
Fed senkt Leitzins um 25 Basispunkte

DTS Nachrichtenagentur
Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins im Dollarraum erneut um 25 Basispunkte gesenkt. Er werde künftig in einer Spanne zwischen 3,75 und 4,0 Prozent liegen, teilte die Fed am Mittwoch mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

