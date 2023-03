Feier eskaliert | 150 Jugendliche kommen nach Facebook-Ankündigung zu „Abrissparty“ in Meringer Elternhaus

Am 11.03.2023 gegen 22:00 Uhr eskalierte eine Party in Mering, sodass diese von der Polizei aufgelöst werden musste.

Zwei 16-jährige Geschwister wollten eine Party mit ca. 20 Personen in ihrem

Elternhaus feiern. Dazu überließen die Eltern den beiden Geschwistern das Haus und

quartierten sich hierfür aus. Da jedoch wohl eine unbekannte Person die anstehende

Party über soziale Medien ankündigte und teilte, fanden sich im Laufe des Abends ca.

150 Jugendliche an dem Haus ein. Hierbei eskalierte die Situation so, dass schließlich

Nachbarn bei der Polizei eine „Abrissparty“ mitteilten. Schließlich fuhren sieben

Streifen der Polizei die Partyörtlichkeit an, um die Feier aufzulösen. Letztlich konnte

der Vater der Geschwister über den Vorfall informiert werden. Dieser fand das Haus in

einem entsprechend desolaten Zustand vor und war darüber sicherlich nicht allzu

erfreut.

Die Aufräumarbeiten werden sich auch auf außerhalb des Hauses erstrecken, da im

Umkreis von ca. 300 Metern um das Haus noch entsprechende Partyrückstände

aufzufinden waren.

