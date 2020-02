„Entdeckerzeit“ in Augsburg – Tipps & Trends von augsburg-city.de

Das Warten auf den Frühling hat begonnen. Für mich jetzt immer die Entdeckerzeit – raus von daheim und rein in die City.

Wichtigster Grund für einen Innenstadtbesuch ist und bleibt: Shoppen. Natürlich kann man in Augsburg viele Markengeschäfte finden, aber die Seele der Innen- und Altstadt sind die zahlreichen inhabergeführten Läden mit ihrem vielfältigen und individuellen Angebot, die die Attraktivität der City ausmachen. Egal, ob Traditionsgeschäft oder Start-Up-Unternehmen – euch erwartet eine persönliche Beratung und Bedienung. Aber wer steckt hinter diesen Geschäften? Auf was wird besonderer Wert gelegt? Wir fragen bei den Chefs einfach selber nach und nehmen euch auf unsere neuen Stadtspaziergänge mit.

Bei diesen besichtigen wir nicht die üblichen Sehenswürdigkeiten, sondern es geht um die Menschen, welche die Stadtgesellschaft und den Handel prägen. Abseits der gewohnten Pfade zeigen wir euch die Vielfalt des Augsburger Einzelhandels und der Gastronomie. Nähere Infos dazu findet ihr unter www.augsburg-city.de/stadtspaziergang .

Augsburg Open ist zurück! Vom 26. bis zum 29. März laden wir euch ein, hinter die verschiedensten Türen der Stadt zu blicken. Über 140 Unternehmen, Firmen, Institutionen und Vereine in und um Augsburg öffnen ihre Türen und Werkstore. Ein buntes Programm mit mehr als 450 Führungen, Vorträgen, Präsentationen und Mitmachaktionen verspricht aufregende Tage. Bitte vormerken: Die Anmeldung zu den limitierten Führungen und der Verkauf der Tickets findet ab dem 4. März um 17 Uhr erstmalig nur online statt. Unter www.augsburg-city.de/open findet ihr auch die Veranstaltungsübersicht. Neben beliebten Führungen wie in die Studios der Augsburger Radiosender oder durch die Werkhallen von Weltmarktführern, gibt es in diesem Jahr auch neue Programmpunkte. Unter anderem können Groß und Klein ihren Idolen bei einer Stadionführung durch die WWK-Arena näherkommen, die Leichtbauproduktionstechnologie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt bestaunen oder eine Flugzeug-Werft von innen besichtigen.

Noch ein Tipp für alle Museumsfreunde: Die Kunstschätze der russischen Zaren und damit die Meisterwerke aus Schloss Peterhof könnt ihr noch bis zum 15. März in einer tollen Sonderausstellung im Schaezlerpalais in der Maximilianstraße bewundern.

Und für alle Augsburgerinnen und Augsburger haben wir noch einen ganz speziellen Service. Wer bei seiner Entdeckungstour keine Tüten schleppen will, kann diese ganz einfach im Shop & Drop bei Bücher Pustet abgeben und sich umweltfreundlich per Fahrradkurier zu einem Wunschtermin kostenlos nach Hause liefern lassen.

Eine schöne Entdeckungszeit wünscht euch



Ekkehard Schmölz

Leiter Augsburg Marketing

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, so dass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.