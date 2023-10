Feiertag kein freier Tag | Memmingen Indians müssen nach Weiden

Das dritte Spiel der Oberliga-Saison ist für die Memminge Indians gleich eine richtige Herkulesaufgabe. Der ECDC trifft am Tag der Deutschen Einheit in der Oberpfalz auf die Blue Devils Weiden, die als klarer Ligafavorit gelten und im Sommer ihren Kader nochmals ordentlich verstärkt haben.

Der letztjährige Hauptrundenmeister aus Weiden verpasste den sportlichen Aufstieg in die DEL2 nur knapp. Im Playoff-Finale musste sich das Team von Trainer Sebastian Buchwieser den Starbulls aus Rosenheim geschlagen geben. Anlass und Ansporn genug, wieder an die gezeigten Leistungen auch in dieser Saison anzuknüpfen und sich die Chance auf den Aufstieg zu wahren. Trotz einiger schmerzhafter Abgänge wie Chad Bassen, Elia Ostwald, Ralf Herbst oder auch der jetzige Memminger Edgars Homjakovs, wurden die Blue Devils auf dem Transfermarkt wieder sehr aktiv. Namenhafte Neuzugänge wie Tyler Ward (Bad Tölz), Vladislav Filin (DEL2), und Maximilian Kolb (DEL2) verstärken das Team hinsichtlich Qualität und Quantität deutlich. Der Stamm um u.a. Tomas Rubes, Nardo Nagtzaam, Dennis Thielsch, oder Kurt Davis wurde gehalten. In der Offensive gelang den Oberpfälzern zudem mit Vincent Schlenker (Kassel/DEL2) und David Elsner (Frankfurt/DEL) zwei Königstransfers, die maßgeblich zum Erfolg beitragen sollen. Kein Wunder also, warum die Oberpfälzer von Experten als Ligafavorit und Aufstiegsaspirant gehandelt werden.

Für die Indians, die um den Einsatz von Stürmer Tobias Meier bangen, wird das zweite Auswärtsspiel der Saison eine harte Angelegenheit. Mit der Maximalausbeute an Punkten und einer bislang stark funktionierenden Offensive könnte aber auch in Weiden eine Überraschung möglich sein.

Das nächste Heimspiel der Indians findet dann schon am Freitag statt. Dann ist der ewige Rivale aus Höchstadt zu Gast am Hühnerberg. Die Partie startet um 20 Uhr, Karten sind bereits im VVK erhältlich.

fl/mfr