Dienstag, Januar 13, 2026
Fensterscheibe im AfD-Büro Bayreuth mit Baumstamm beschädigt – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Fensterscheibe im AfD-Büro Bayreuth mit Baumstamm beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Unbekannte Täter beschädigten in Bayreuth die Fensterscheibe eines Abgeordnetenbüros in der Friedrichstraße. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Hinweisen von Zeugen.

Tatzeitraum und Vorgehensweise der Täter

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich die Tat zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh, 6 Uhr. Die Angreifer nutzten mutmaßlich den Stamm eines Christbaums, der am Tatort zurückblieb, um eine Scheibe des AfD-Büros großflächig zu zerstören. Ein Eindringen in die Büroräume erfolgte jedoch nicht.

Hoher Sachschaden und Polizeiermittlungen

Der durch die Tat verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen in der Friedrichstraße gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

