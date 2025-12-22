Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
Festnahme auf A6: 80.000 Euro in polnischem PKW beschlagnahmt – Verdacht auf Geldwäsche gegen Ukrainer
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A6 bei Pleystein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben Beamte mehrere zehntausend Euro in einem professionellen Schmuggelversteck in einem polnischen PKW entdeckt. Der 50-jährige Tatverdächtige wurde verhaftet. Aktuell führt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden die Ermittlungen.

Verdächtiger verhält sich auffällig bei Kontrolle

Am Samstagnachmittag, den 13. Dezember, wurde ein zur Fahndung ausgeschriebener PKW von der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus kontrolliert. Der 50-jährige ukrainische Fahrer zeigte ein auffälliges Verhalten und verfing sich in Widersprüchen. Das Fahrzeug wurde zur gründlichen Untersuchung zur Grenzpolizeiinspektion Waidhaus gebracht.

Entdeckung eines professionellen Schmuggelverstecks

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten ein professionelles Schmuggelversteck. Dort fanden sie Bargeld in Höhe von rund 80.000 Euro. Der Fahrer konnte oder wollte keinen Nachweis über die Herkunft des Geldes erbringen. Daher ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden nun in einem Geldwäscheverfahren.

Haftrichter erlässt Haftbefehl

Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz dem Haftrichter am Amtsgericht Weiden vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des Verdachts der Geldwäsche die Inhaftierung des ukrainischen Staatsbürgers an, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel