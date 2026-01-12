Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Festnahme auf A93: Zwei Österreicher wegen nicht bezahlter Geldstrafen in Haft
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Festnahme auf A93: Zwei Österreicher wegen nicht bezahlter Geldstrafen in Haft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Bundespolizei hat auf der A93 bei Kiefersfelden zwei österreichische Staatsangehörige festgenommen. Die Festnahmen ereigneten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12. Januar). Gegen beide Personen lagen mehrere Strafbefehle vor, weshalb sie ins Gefängnis gebracht wurden: Die Frau für rund drei Monate und der Mann für über siebeneinhalb Monate.

Österreichischer Staatsbürger mit mehreren Strafbefehlen

Der 37-jährige Österreicher, Insasse eines Reisebusses mit österreichischen Kennzeichen, wurde von der Bundespolizei kontrolliert. Der Polizeicomputer ergab, dass das Amtsgericht Warendorf zwischen 2022 und 2023 vier Strafbefehle gegen ihn erlassen hatte, unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Leistungserschleichung. Da er die Geldstrafen in Höhe von insgesamt 5.800 Euro nicht zahlen konnte, musste er seine 234-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Bernau antreten.

Österreicherin von Strafbefehlen betroffen

Die 32-jährige Insassin eines Fernreisebusses, der in der Slowakei zugelassen war, wurde ebenfalls überprüft. Die Polizei stellte fest, dass sowohl das Amtsgericht Ulm als auch das Gericht in Traunstein Strafbefehle wegen Körperverletzung gegen sie erlassen hatten. Die festgesetzten Geldstrafen beliefen sich auf 2.950 Euro und 900 Euro. Da die Frau nicht in der Lage war, die Summen zu begleichen, musste sie eine 89-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim antreten.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel