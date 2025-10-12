Festnahme in München: 27-Jähriger nach Rezeptfälschungen in Apotheken ertappt

Am Dienstag, dem 07.10.2025, wurden in München in mehreren Apotheken hochpreisige Medikamente zur Gewichtsreduktion und zur Diabetes-Behandlung telefonisch vorbestellt. Bereits am nächsten Tag, dem 08.10.2025, legte eine unbekannte Person in einer Apotheke auf der Schwanthalerhöhe gegen 11:00 Uhr ein gefälschtes Rezept vor und plante, später die Medikamente abzuholen. Nach Erkennung der Fälschung kontaktierte die Apotheke umgehend die Polizei, die sofort Maßnahmen einleitete.

Polizei vereitelt geplanten Betrug in Apotheke

Gegen 15:30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte einen 27-jährigen Mann ukrainischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München bei der geplanten Abholung der Medikamente fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten Kassenbelege, die auf weitere Rezeptfälschungen in München und Germering hinwiesen.

Umfangreiche Ermittlungen bestätigen Verdacht

Die Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige seit Mitte September zwölf gefälschte Rezepte eingereicht hatte, darunter fünf im Stadtgebiet München und sieben im Bereich Germering. Bei seiner Festnahme führte der Mann außerdem zwei Packungen der bestellten Arzneimittel sowie zwei weitere gefälschte Rezepte mit sich.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Nach der Festnahme wurde der 27-Jährige der Haftanstalt überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung werden vom Kommissariat 84 weitergeführt.