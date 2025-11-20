Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
Festnahme nach Raubüberfall auf Radfahrer in Neuburg an der Donau: Täter in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
1 Min.Lesezeit

Festnahme nach Raubüberfall auf Radfahrer in Neuburg an der Donau: Täter in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den Nachmittagsstunden des 17. November 2025 wurde ein 34-jähriger Nigerianer in Neuburg auf offener Straße Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei konnte den flüchtigen Tatverdächtigen gestern festnehmen. Heute wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte und Untersuchungshaft anordnete. Der 29-jährige Bulgare wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Angriff in der Münchner Straße

Der nigerianische Staatsbürger fuhr am Montag mit seinem Fahrrad in der Münchner Straße Richtung Hadergasse, als ein zunächst unbekannter Mann ihn zum Anhalten und zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Da er kein Geld bei sich hatte, wurde er vom Täter mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert, bis er verletzt am Boden lag. Der Angreifer floh anschließend mit dem Fahrrad des Opfers in Richtung Hadergasse.

Polizei stellt fest: Kein Messer im Spiel

Der Verletzte informierte die Polizei über Notruf um 14:20 Uhr und gab an, mit einem Messer bedroht worden zu sein. Im Zuge der Fahndung erhielt die Polizei Hinweise auf zwei Aufenthaltsorte des Verdächtigen und forderte Spezialkräfte zur Festnahme an. Bei der Durchsuchung der Objekte war der Tatverdächtige jedoch nicht anzutreffen. Die Ermittlungen wurden daraufhin mit eigenen Kräften fortgesetzt. In der Befragung des Opfers im Krankenhaus konnte die Bedrohung mit einem Messer nicht bestätigt werden.

Ermittlungen dauern an

Die Kriminalpolizei Ingolstadt setzt ihre Ermittlungen in diesem Fall fort.



Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel