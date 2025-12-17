Festnahme von Betrüger-Duo nach Schockanruf in München-Obermenzing

Am Donnerstag, 04.12.2025, kam es in München-Obermenzing zu einem Fall von Callcenterbetrug, bei dem zwei Tatverdächtige festgenommen wurden. Eine über 80-jährige Münchnerin wurde von einer unbekannten Frau angerufen, die sich fälschlicherweise als Ärztin ausgab. Sie behauptete, dass ein Familienmitglied der Seniorin schwer erkrankt sei und teure Medikamente benötige.

Seniorin übergibt Bargeld an Kurier

Im Glauben, helfen zu müssen, ging die über 80-jährige Frau zu ihrer Bank, hob Bargeld und Gold im Wert von mehreren hunderttausend Euro ab und übergab dies einem 24-jährigen Kurier. Dank der Ermittlungen des Kommissariats 61 konnte dieser Mann, der polnischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, festgenommen werden. Die Sicherstellung der Vermögenswerte erfolgte und sie wurden an die Seniorin zurückgegeben.

Weitere Festnahme am Tatort

In der Nähe der Bank wurde ein zweiter Verdächtiger, ein 59-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz, festgenommen. Beide wurden der Haftanstalt des Münchner Polizeipräsidiums übergeben und der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen sie. Die Ermittlungen führt weiterhin das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei.

Am Dienstag, 16.12.2025, um 17:50 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2573 bei Sauerlach ein Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Lkw. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwerer Einbruch in Laimer Restaurant

In der Nacht zum 16.12.2025 fand in Laim ein Einbruch in einem gastronomischen Betrieb statt. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster ein, entwendeten einen Tresor und durchsuchten Spinde im Mitarbeiterraum. Die Gastwirtin meldete den Vorfall der Polizei, die umfangreiche Spuren sicherte. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 geführt und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu geben.

In Giesing wurde am selben Tag ein 65-jähriger Mann vorläufig festgenommen, nachdem er an einer 13-Jährigen auf der Rolltreppe des U-Bahnhofs sexuelle Handlungen begangen hatte. Der Verdächtige wurde wegen sexuellem Missbrauch angezeigt, die Ermittlungen laufen weiter beim Kommissariat 17.

Rauchentwicklung bei Bus in Bogenhausen

In Bogenhausen kam es am Dienstagabend um 18:10 Uhr zu einem Brandalarm, als ein Bus im Bereich des Arabellaparks wegen Rauchentwicklung im Motorraum evakuiert wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es gab keine Verletzten. Die Höhe des Schadens beträgt mehrere zehntausend Euro, die Ursache wird derzeit durch das Kommissariat 13 untersucht.