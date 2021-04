Feuer greift auf Forstmaschine über – 250.000 Euro Schaden bei Brand nahe Memmingen

In den frühen Morgenstunden des Montag, 26.04.21, wurde die Polizeiinspektion Memmingen über eine brennende landwirtschaftliche Maschine am Waldstück auf der Ortsverbindungsstraße von Trunkelsberg in Richtung Amendingen informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Maschine in Vollbrand.

Den Feuerwehrleuten der Feuerwehren Memmingen, Amendingen und Eisenburg gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Waldstück zu verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Holzstapel in Brand, welcher neben der Forstmaschine gelagert war. Das Feuer griff anschließend auf die Maschine über, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei Memmingen geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro aus.

Die Kripo Memmingen ermittelt wegen eines Brandstiftungsdelikts und bittet Zeugen, die im Zeitraum vom Nachmittag des 25.04.21 bis in die Morgenstunden des 26.04.21 verdächtige Personen gesehen haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08831/100-0 zu melden.

