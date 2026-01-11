Newsletter
Feuer im Mehrfamilienhaus in Traunstein: Kein Verletzter, Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl

Am Samstagabend, dem 10. Januar 2026, kam es in Traunstein zu einem Brandvorfall. In einem Mehrfamilienhaus in der Kreuzstraße brach Feuer im Kellerbereich aus. Dank des schnellen Eingreifens der regionalen Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe

Laut aktuellem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Traunstein blieb der Vorfall glücklicherweise ohne Verletzte. Die Bewohner des Hauses, die ihre Wohnungen vorübergehend verlassen mussten, konnten wieder sicher in ihre Heime zurückkehren. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden von der Polizeiinspektion Traunstein durchgeführt. Die weiteren Untersuchungen zur Ursache des Feuers befinden sich unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein und werden von der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgesetzt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

