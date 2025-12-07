Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
Feuer im Reihenhaus in Landsberg: Eine Person verletzt, hoher Sachschaden
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

LANDSBERG AM LECH, 07.12.2025. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Reihenhaus ein Feuer aus. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Feuerwehr im Großeinsatz

Am 06.12.2025, gegen 23:40 Uhr, alarmierten Anwohner die Einsatzkräfte über ein Feuer in einem Reihenmittelhaus am Römerhang in Landsberg am Lech. Dank eines Großaufgebots der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Neben den Bewohnern des betroffenen Hauses mussten vorsorglich auch die Personen in den angrenzenden Gebäuden evakuiert werden. Ein 32-jähriger Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, während alle anderen unverletzt blieben.

Erheblicher Sachschaden

Der beschädigte Hausabschnitt ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Nachforschungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

