Feuer in Augsburg-Oberhausen | Mann behindert Löscharbeiten massiv und bittet Einsatzkräfte um Joint

Am 08.09.2020 gegen 19:30 Uhr hat ein Anwohner den Brand einer Dehnungsfuge zwischen zwei Mehrfamilienhäusern in der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen festgestellt. Das Dämmmaterial hatte sich nach ersten Erkenntnissen nach Dachdeckarbeiten entzündet. Zunächst konnte der Anwohner den Brand mit einem Feuerlöscher selbst löschen. Gegen 21:30 Uhr kam es zur erneuten Rauchentwicklung und die Feuerwehr wurde hinzugezogen. Diese konnte den schwer zu erreichenden Schwelbrand in der Dehnungsfuge bis 23:15 Uhr löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg störte die Löscharbeiten massiv. Unter anderem belästigte er die Rettungskräfte, indem er mehrfach nach einem „Joint“ fragte. Trotz gegenteiliger Aufforderung begab er sich in den Bereich des geräumten Gebäudes. Dort griff er nach einem Verschlusshebel der Löschwasserverteilers. Um den Zulauf des Löschwasser nicht zu unterbrechen, musste der Mann von einem Polizisten weggezogen werden. Ihm musste ein Platzverweis erteilt werden musste.

Gegen den Störer wird nun wegen Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln ermittelt.