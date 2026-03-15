Feuer in Bad Rodach: Eine verletzte Person und 100.000 Euro Sachschaden im Mehrfamilienhaus-Brand
Polizeipräsidium Oberfranken
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Feuer in Bad Rodach: Eine verletzte Person und 100.000 Euro Sachschaden im Mehrfamilienhaus-Brand

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Bad Rodach im Landkreis Coburg ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem eine Person verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Coburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Verletzte Person nach Wohnungsbrand

Gegen 2.15 Uhr bemerkte eine Anwohnerin des Carlshaner Wegs Brandgeruch und Flammen aus der Nachbarwohnung und verständigte umgehend den Notruf. Rasch rückten 13 Löschfahrzeuge aus Bad Rodach und der Umgebung zum Brandort aus. Der 42-jährige deutsche Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr im Einsatz

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Trotzdem entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Ursache noch unklar

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, weshalb die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen übernommen hat.

Ein weiterer Brand in der Region sorgte kürzlich ebenfalls für Aufregung. Mehr dazu erfahren Sie hier.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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