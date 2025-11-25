Feuer in Bayreuther Mehrfamilienhaus: Eine Person verletzt, hoher Sachschaden





Brand in Bayreuth: Hoher Sachschaden und ein Verletzter

Am Montagabend gegen 20.10 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in Bayreuth ein Feuer aus, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Feuer in der Kulmbacher Straße ausgebrochen

Der Brand wurde über die Integrierte Leitstelle Bayreuth gemeldet und ereignete sich in einer Küche einer Wohnung in der Kulmbacher Straße. Dank der schnellen Reaktion von Polizei und Feuerwehr konnten alle 12 Bewohner sicher evakuiert werden.

Leichtverletzter und erheblicher Sachschaden

Der Wohnungsinhaber erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr Bayreuth, bestehend aus 20 Einsatzkräften, verhinderte erfolgreich die Ausbreitung des Feuers auf andere Wohnungen. Dennoch ist die betroffene Wohnung unbewohnbar.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt führten die anfänglichen Maßnahmen durch, bevor der Kriminaldauerdienst der Kripo Bayreuth die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernahm. Nach kurzer Zeit konnten die übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.