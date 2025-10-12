Feuer in Burghausen: Einliegerwohnung beschädigt, Ermittlungen laufen

In Burghausen kam es am Samstag, den 11. Oktober 2025, zu einem Zimmerbrand in einer Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses. Verletzt wurde niemand, jedoch wird der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rasche Reaktion verhinderte Schlimmeres

Gegen 13.00 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle Traunstein die Meldung über den Brand im Zündhölzlberg. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert und das Feuer zügig gelöscht werden. Alle Bewohner hatten das Haus bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen, sodass niemand verletzt wurde.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Das Erdgeschoss des Hauses ist derzeit unbewohnbar. Die ersten Untersuchungen wurden von der Polizeiinspektion Burghausen durchgeführt, bevor der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen übernahm. Die weiteren Untersuchungen führt das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf unter Anleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch. Aktuell gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, jedoch dauern die Ermittlungen zur Brandursache noch an.