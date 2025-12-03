Feuer in Gattendorfer Fabrikgebäude: Eine Person verletzt, Ermittlungen laufen

Am Mittwochmittag kam es in einem Fabrikgebäude in Gattendorf, Landkreis Hof, zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen.

Schwarze Rauchwolken über Gattendorf

Um 11.45 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein, der ein Feuer im Gewerbegebiet von Gattendorf meldete. Bei Ankunft der Einsatzkräfte waren bereits dichte schwarze Rauchwolken sichtbar. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und benötigte medizinische Versorgung.

Bewohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird den Anwohnern geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und ihre Nachbarn ebenfalls darauf hinzuweisen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Löscharbeiten sind noch im Gange, während die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache des Brandes aufgenommen hat.