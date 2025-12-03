Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
7.6 C
London
type here...
Subscribe
Feuer in Gattendorfer Fabrikgebäude: Eine Person verletzt, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Feuer in Gattendorfer Fabrikgebäude: Eine Person verletzt, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochmittag kam es in einem Fabrikgebäude in Gattendorf, Landkreis Hof, zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen.

Schwarze Rauchwolken über Gattendorf

Um 11.45 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein, der ein Feuer im Gewerbegebiet von Gattendorf meldete. Bei Ankunft der Einsatzkräfte waren bereits dichte schwarze Rauchwolken sichtbar. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und benötigte medizinische Versorgung.

Bewohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird den Anwohnern geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und ihre Nachbarn ebenfalls darauf hinzuweisen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Löscharbeiten sind noch im Gange, während die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache des Brandes aufgenommen hat.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.12.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel