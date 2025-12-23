Newsletter
Dienstag, Dezember 23, 2025
7.5 C
London
type here...
Subscribe
Feuer in Gerhardshofen: Technischer Defekt verursacht 150.000 Euro Schaden in Einfamilienhaus
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Feuer in Gerhardshofen: Technischer Defekt verursacht 150.000 Euro Schaden in Einfamilienhaus

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags (23.12.2025) brach in einem Einfamilienhaus in Gerhardshofen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ein Feuer aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Frau entdeckt Feuer auf dem Weg zur Arbeit

Eine Frau, die gegen 04:00 Uhr zur Arbeit fuhr, bemerkte im Vorbeifahren an dem Einfamilienhaus „In den Erlen“, dass es brannte. Sie klingelte an der Haustür, woraufhin die beiden Bewohner des Hauses aufwachten und es eigenständig und unverletzt verlassen konnten.

Dachstuhl in Flammen, Feuerwehr im Einsatz

Die eintreffende Polizeistreife stellte offene Flammen im Dachstuhl sowie einen Schwelbrand im restlichen Haus fest. Die Feuerwehrkräfte aus Gerhardshofen waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Vermutlich technischer Defekt als Brandursache

Ermittler der Kriminalpolizei Ansbach nahmen den Brandort am Vormittag unter die Lupe. Aufgrund des Brandspurenbildes muss nach aktuellem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen werden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...
Polizei & Co

Tödlicher Unfall auf B17 bei Augsburg: Autofahrer verstirbt nach Crash und Fahrzeugbrand

0
In der Nacht zum Montag, dem 22. Dezember 2025,...

Neueste Artikel