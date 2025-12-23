Feuer in Gerhardshofen: Technischer Defekt verursacht 150.000 Euro Schaden in Einfamilienhaus

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags (23.12.2025) brach in einem Einfamilienhaus in Gerhardshofen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ein Feuer aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Frau entdeckt Feuer auf dem Weg zur Arbeit

Eine Frau, die gegen 04:00 Uhr zur Arbeit fuhr, bemerkte im Vorbeifahren an dem Einfamilienhaus „In den Erlen“, dass es brannte. Sie klingelte an der Haustür, woraufhin die beiden Bewohner des Hauses aufwachten und es eigenständig und unverletzt verlassen konnten.

Dachstuhl in Flammen, Feuerwehr im Einsatz

Die eintreffende Polizeistreife stellte offene Flammen im Dachstuhl sowie einen Schwelbrand im restlichen Haus fest. Die Feuerwehrkräfte aus Gerhardshofen waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Vermutlich technischer Defekt als Brandursache

Ermittler der Kriminalpolizei Ansbach nahmen den Brandort am Vormittag unter die Lupe. Aufgrund des Brandspurenbildes muss nach aktuellem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen werden.

