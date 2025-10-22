Feuer in Grafling: Sachschaden im niedrigen 6-stelligen Bereich bei Brand in Einfamilienhaus

In Grafling, im Landkreis Deggendorf, kam es am 18. Oktober 2025 zu einem Brand in einem Einfamilienhaus am Rohrmünzer Weg. Gegen 17:25 Uhr brach das Feuer in der privaten Sauna des Hauses aus.

Feuer greift auf Badezimmer über

Das Feuer breitete sich schnell auf das angrenzende Badezimmer aus. Glücklicherweise gelang es der Feuerwehr, den Brand rechtzeitig zu löschen, bevor er größeren Schaden anrichten konnte. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Der materielle Schaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Feuers sind im Gange.