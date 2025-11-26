Newsletter
Mittwoch, November 26, 2025
Feuer in Hongkonger Wohnkomplex fordert mehrere Todesopfer

In Hongkong hat sich am Mittwoch ein Feuer über mehrere Hochhäuser in einem Wohnkomplex in Hongkong ausgebreitet und mehrere Menschen das Leben gekostet. Behördenangaben zufolge starben mindestens vier Menschen in den Flammen, darunter ein Feuerwehrmann. Mindestens drei Menschen befinden sich in einem kritischen Zustand und weitere Personen sollen noch in den Gebäuden eingeschlossen sein.

Brand in Hongkong am 26.11.2025, Kobe Li/Nexpher/Sipa/ddp/ via dts Nachrichtenagentur

Auf Videoaufnahmen war zu sehen, dass mindestens fünf benachbarte Gebäude brannten, aus vielen Fenstern schlugen die Flammen. Feuerwehrleute versuchten, das Feuer von Leiterwagen aus zu löschen. Das Feuer hatte sich über Bambusgerüste und Bauplanen ausgebreitet, die um den Komplex im Bezirk Tai Po aufgestellt waren. Der Wohnkomplex bestand aus acht Blöcken mit fast 2.000 Wohnungen.

Das Feuer war am Nachmittag ausgebrochen und wurde mittlerweile auf Alarmstufe 5, die höchste Stufe, hochgestuft. Die Brandursache war zunächst unklar. Tai Po liegt im Osten der New Territories, im nördlichen Teil von Hongkong. Bambusgerüste sind in der Stadt bei Bau- und Renovierungsprojekten üblich, obwohl die Regierung angekündigt hat, sie aus Sicherheitsgründen bei öffentlichen Projekten schrittweise abzuschaffen.

