+++ Dieser Beitrag wird regelmäßig aktualisiert – Aktueller Stand 11. Sept 2021 – 8.15 Uhr +++

Gestern Abend gegen 17:20 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwilligen Feuerwehren Augsburg zur Karolinenstraße gerufen.

In einem denkmalgeschützen Gebäude war ein Brand im Dachbereich ausgebrochen. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung, aber auch am heutigen Morgen war das Feuer immer noch nicht unter Kontrolle. Die Decken des Hauses sowie tragende Teile seien durchgebrannt, so dass kein direkter Zugang möglich ist.

Anwohner sollen aufgrund der immer noch anhaltenden Rauchentwicklung weiterhin Türen und Fenster geschlossen halten.

Haus offenbar nicht mehr zur retten

Nach aktuellen Informationen sind die Schäden so groß, dass das Haus nicht mehr zu retten ist und Einsturzgefahr besteht. Statiker und Experten des THW sowie den Kollegen der Berufsfeuerwehr München sind zur Unterstützung vor Ort.

Die Karolinenstraße ist heute weiter komplett gesperrt. Es gibt Ersatzfahrpläne der SWA.

Nach ersten Informationen erlitten bei dem Brand drei Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Mehrere Feuerwehrleute kollabierten während des Einsatzes aufgrund der extremen Hitze, konnten aber nach einer kurzen Behandlung und Pause später wieder weiterarbeiten.

Hinweise auf die Brandursache gibt es noch nicht. Gerüchte, es könnte sich um einen an einem Ladegerät angeschlossenen E-Scooter gehandelt haben, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

