Feuer in leerstehendem Bauernhof in Garching an der Alz verursacht hohen Sachschaden

GARCHING AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am Samstagmittag, den 18. Oktober 2025, brach in einem verlassenen landwirtschaftlichen Gebäude ein Feuer aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigeren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Feuerwehren schnell vor Ort

Um 11.50 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über eine starke Rauchentwicklung aus einem verlassenen Bauernhof im Gemeindegebiet von Garching an der Alz ein. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte stand das Gebäude bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen, jedoch dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden.

Schäden und Sicherheitslage

Im Gebäude wurden keine Personen gefunden, und es gab keine Verletzten. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird im unteren sechsstelligen Bereich vermutet. Das Bauernhaus erlitt schwere Schäden und ist momentan einsturzgefährdet.

Ermittlungen zur Brandursache

Die ersten Maßnahmen wurden von der Polizeiinspektion Altötting durchgeführt. Am Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar und wird derzeit untersucht.