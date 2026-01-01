Feuer in leerstehendem Gebäude in Bad Endorf: 100.000 Euro Schaden, Kripo ermittelt

Ein Feuer hat in der Silvesternacht kurz vor dem Jahreswechsel in einem leerstehenden Gebäude in Bad Endorf rund 100.000 Euro Sachschaden verursacht. Die Kriminalpolizei Rosenheim führt derzeit die Ermittlungen zur Brandursache und schließt ein mögliches Brandstiftungsdelikt nicht aus. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten, relevante Hinweise zu geben.

Flammen in der Silvesternacht

Wenige Minuten vor Mitternacht meldete ein Zeuge der Polizeieinsatzzentrale, dass Rauch aus dem Dach eines Gebäudes in der Hofhamer Straße aufsteigt. Die Feuerwehr und die Polizei rückten sofort aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Trotz der schnellen Reaktion konnte das Ausbrennen des Obergeschosses nicht verhindert werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Rosenheim

Die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee begann mit den ersten Untersuchungen vor Ort, bevor der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Rosenheim die Ermittlungen übernahm. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, jedoch besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Zeugenaufruf der Kripo

Die Ermittler bitten dringend um Unterstützung durch die Bevölkerung:

Wer hat in der Silvesternacht kurz vor Mitternacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hofhamer Straße, Bad Endorf beobachtet?

Gibt es weitere Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.