Feuer in Neumarkt St. Veit: Zwei Leichtverletzte und Sachschaden im fünfstelligen Bereich
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Am frühen Mittwochmorgen, dem 14. Januar 2026, ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neumarkt St. Veit ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt, und die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen.

Brandalarm in Neumarkt St. Veit

Gegen 0.45 Uhr am Mittwochmorgen ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ein Notruf ein, der von einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Neumarkt St. Veit berichtete. Die sofort alarmierten Feuerwehren der Region stellten bei ihrem Eintreffen eine starke Rauchentwicklung und einen Brand in der Küche fest. Dank des schnellen und professionellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert und der Brand schnell gelöscht werden.

Zwei Personen leicht verletzt

Die beiden Bewohner des betroffenen Hauses konnten dieses selbstständig verlassen. Eine 61-jährige Frau und ihr 72-jähriger Ehemann wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei beiden wird eine leichte Rauchgasvergiftung vermutet. Der materielle Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Ermittlungen ohne Hinweise auf Brandstiftung

Erste Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn umgesetzt. Nach der Einbindung des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, führt das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen fort. Die Ursache des Feuers ist derzeit unklar und wird weiterhin ermittelt. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

