Feueralarm in der Christuskirche in Oberstdorf

Am 01.01.2024 gegen 00:41 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Allgäu über Notruf ein Dachstuhlbrand in der evangelischen Christuskirche in Oberstdorf gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberstdorf und der Polizeiinspektion Sonthofen stellten fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Das Kirchengebäude ist mit einer starken Außenbeleuchtung ausgestattet.

Durch das Zusammentreffen der Rauchentwicklung des Silvesterfeuerwerks und der Außenbeleuchtung ging der Brandmelder fälschlicherweise von einem Dachstuhlbrand aus.