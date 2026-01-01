Newsletter
Donnerstag, Januar 1, 2026
5.4 C
London
type here...
Subscribe
Feuerwehr löscht Dachgeschossbrand in Füssen: 50.000 Euro Schaden, Feuerwehrmann leicht verletzt
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Feuerwehr löscht Dachgeschossbrand in Füssen: 50.000 Euro Schaden, Feuerwehrmann leicht verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Nachmittag des Neujahrstages ereignete sich im Füssener Ortsteil Rauch ein Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Eine 84-jährige Bewohnerin bemerkte Knallgeräusche aus dem beheizten Kachelofen und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Feuerwehr öffnet Dach zur Brandbekämpfung

Vor Ort öffnete die Feuerwehr das Dach des Hauses, um den Brand zu bekämpfen. Die Ursache des Feuers war eine Entzündung der Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Dachboden im Bereich des Kamins. Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Feuerwehrmann leicht verletzt

Ein 23-jähriger Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten einen leichten Stromschlag und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise blieben die beiden Bewohner des Hauses, eine 84-jährige Frau und ihr 86-jähriger Ehemann, unverletzt. Während der Löscharbeiten fanden sie bei Nachbarn Aufnahme und Betreuung.

Einsatzkräfte vor Ort

Am Einsatz waren etwa 30 Feuerwehrleute aus Füssen und Weißensee sowie ein Rettungswagen und Beamte der Polizeiinspektion Füssen beteiligt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...

Neueste Artikel