Feuerwehr löscht Dachgeschossbrand in Füssen: 50.000 Euro Schaden, Feuerwehrmann leicht verletzt

Am Nachmittag des Neujahrstages ereignete sich im Füssener Ortsteil Rauch ein Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Eine 84-jährige Bewohnerin bemerkte Knallgeräusche aus dem beheizten Kachelofen und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Feuerwehr öffnet Dach zur Brandbekämpfung

Vor Ort öffnete die Feuerwehr das Dach des Hauses, um den Brand zu bekämpfen. Die Ursache des Feuers war eine Entzündung der Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Dachboden im Bereich des Kamins. Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Feuerwehrmann leicht verletzt

Ein 23-jähriger Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten einen leichten Stromschlag und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise blieben die beiden Bewohner des Hauses, eine 84-jährige Frau und ihr 86-jähriger Ehemann, unverletzt. Während der Löscharbeiten fanden sie bei Nachbarn Aufnahme und Betreuung.

Einsatzkräfte vor Ort

Am Einsatz waren etwa 30 Feuerwehrleute aus Füssen und Weißensee sowie ein Rettungswagen und Beamte der Polizeiinspektion Füssen beteiligt.