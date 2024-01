Feuerwehr löscht Vollbrand einer Lagerhalle in Schlitberg- Zeugenhinweise erbeten

In der Unteren Ortsstraße in Schiltberg kam es in der Silvesternacht gegen 04:40 Uhr zu einem Vollbrand einer Lagerhalle.

Uhr zu einem Vollbrand des Dachstuhls einer Lagerhalle. In der Lagerhalle waren

landwirtschaftliche Geräte und Maschinen gelagert. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand löschen, sodass nur der Dachstuhl durch das Feuer beschädigt wurde. Die

Brandursache ist noch unklar. Als Auslöser wird jedoch ein Feuerwerkskörper vermutet. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im oberen vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Aichach um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer Telefonnummer 08251/8989-0.