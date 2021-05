Feuerwehreinsatz in Augsburg-Lechhausen – Hat sich Lappen mit Leinöl selbst entzündet?

Gegen 5:10 Uhr wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Augsburg durch eine aufmerksame Nachbarin, die das Piepsen eines Rauchwarnmelders hörte, zur Leipziger Straße gerufen.

Die Wohnungstür wurde durch die Feuerwehr geöffnet. In der Wohnung war keine Person. Durch Arbeiten am Parkettboden, wurde Leinölfirnis verwendet. Der mit Leinöl getränkte Lappen wurde in einen Abfalleimer geworfen. Der Abfalleimerinhalt brannte vermutlich durch Selbstentzündung. Mit Leinöl getränkte Faserstoffe neigen zur Selbstentzündung. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Nur durch die aufmerksame Nachbarin, die den Rauchwarnmelder hörte und durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.