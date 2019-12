Am Sonntagabend war es in Augsburg-Oberhausen zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr gekommen. Im Hof einer Asylunterkunft stand ein Papiercontainer in Flammen.

Am Sonntagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in Augsburg-Oberhausen. In der Zirbelstraße stand ein Papiercontainer vor einer Asylunterkunft in Flammen. Nach Informationen der Polizei bestand für die Bewohner der Unterkunft keine Gefahr, sie konnten auch während des Einsatzes im Haus bleiben. Am Brandort ist auch ein Kindergarten (Zirbelzwerge, BRK) und eine Firma untergebracht.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Sachschaden auf den Container begrenzt werden.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.